Волочиський районний суд Хмельницької області визнав військового ТЦК винним у недбалому ставленні до служби. Він не увімкнув відеореєстратор під час оповіщення, через що отримав 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, випадок трапився вранці 2 вересня. Молодший сержант Олександр П. був старшим групи оповіщення, але під час спілкування із військовозобов’язаним не увімкнув відеореєстратор (бодікамеру), щоб зафіксувати розмову на відео. Щодо працівника ТЦК склали протокол про адмінправопорушення.

Раніше міністр оборони повідомляв, що співробітники ТЦК та СП з 1 вересня будуть зобов’язані фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток. У разі не дотримання цих вимог, до працівників ТЦК застосовуватимуть дисциплінарні стягнення.

У суді Олександр П. визнав свою провину, але не пояснив, чому не увімкнув камеру. Цю справу розглянула суддя Галина Подіновська, яка дослідила усі матеріали та призначила покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.