Військовослужбовець визнав протиправною відмову командира звільнити його зі служби для догляду за дружиною із другою групою інвалідності. Він виграв справу у Закарпатському окружному адміністративному суді, зобов’язавши військову частину прийняти рішення про звільнення зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, до суду звернувся мешканець Закарпатської області з позовом до військової частини. Він розповів, що у березні 2025 року подавав рапорт на звільнення зі служби для постійного догляду за дружиною із другою групою інвалідності, але отримав відмову. Військовий вважає, що має право звільнитись через сімейні обставини, а відмова командира є незаконною.

У відзиві на позовну заяву представник військової частини зазначив, що позивачу відмовили через проблеми із документами. Зокрема, виписка із протоколу лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) не відповідає «жодній з затверджених форм», тому не може розглядатись як документ, що підтверджує потребу дружини у постійному догляді.

Цю справу розглянув суддя Михайло Луцович, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя не прийняв до уваги твердження відповідача про невідповідність виписки з протоколу та визнав належним документом. Суддя зазначив, що висновок ЛКК оформлений відповідно до вимог форми №080-2/о та має усі печатки і підписи.

«Стосовно покликання відповідача на невідповідність виписки з протоколу засідання ЛКК, виданої КНП «Хустський ЦПМСД» Хустської міської ради Закарпатської області, жодній із затверджених форм, то суд зазначає, що для такого виду висновку законодавством не встановлено уніфікованої форми», – вказано у рішенні суду.

Суддя вважає, що представник військової частини поверхнево розглянув рапорт позивача на звільнення зі служби, оскільки той надав пакет усіх необхідних документів. На його думку, відмова задоволення рапорту із вказаних у матеріалах справи аргументів є безпідставною.

Позов військового задовольнили повністю. Дії військової частини визнали протиправними та зобов’язали прийняти рішення про звільнення позивача з військової служби для догляду за дружиною з інвалідністю. Рішення суду ще можна оскаржити.