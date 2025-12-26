Романа Дудіна підозрюють у спробі захопити кабінет голова Харківської ОВА

З аколишнього очільника управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна, якого підозрюють у державній зраді та СЗЧ, внесли заставу в розмірі 4,2 млн грн. На виході з СІЗО а його затримали за новою підозрою, повідомило 25 грудня «Суспільне Харків».

За словами адвоката Романа Дудіна Олександра Кожевнікова, заставу у розмірі 4,2 млн грн за колишнього голову СБУ на Харківщині внесли 24 грудня «американські партнери». Назвати прізвища чи назви компаній адвокат відмовився.

На думку Кожевнікова, керівниця СІЗО, яка опрацьовувала документи про сплату застави за Дудіна, передала інформацію про це в ДБР. 25 грудня, коли Дудін вийшов з СІЗО, на нього, за словами адвоката, чекали люди у військовій формі на двох мікроавтобусах, які затримали експосадовця.

«Мене та моїх колег, як його захисників, не підпустили до нього. Та не пускали протягом півтори години, коли ми вже перебували в ДБР. Викликали безоплатного захисника в той час, коли у нього є ми як захисники», – сказав Кожевніков.

За даними «Суспільного», нова підозра Роману Дудіну стосується того самого діяння, яке йому інкримінували раніше. Йдеться про державну зраду та самовільне залишення місця служби. Тепер правоохоронці розшглядають можливе захоплення кабінету очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Адвокат Дудіна стверджує, що нова підозра «висмоктана з пальця». За його словами, вже допитали свідків, які спростували деякі речі, на які посислається прокурора. На думку Кожевнікова, ОГП чи ДБР «просто бояться, що Роман вийде і надасть якусь інформацію, яка буде резонансною для суспільства».

Кожевніков подав клопотання до Печерського райсуду Києва з вимогою визнати затримання експосадовця незаконним.

Доповнено 09:15. У пресслужбі ДБР у пʼятницю, 26 грудня, підтвердили повторне затримання Дудіна.

«Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України», – повідомили у пресслужбі ДБР.

У чому звинувачують Романа Дудіна

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський після поїздки на Харківщину звільнив Романа Дудіна, заявивши, що той «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто». Після звільнення вже ексголова СБУ опублікував відео та низку дописів з критикою військових, міськового голови Харкова Ігоря Терехова та голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У вересні 2022 року ексголову СБУ затримали. За даними слідства, він незаконно наказав спецслужбовцям покинути територію Харкова, а також створив умови для здачі росіянам зброї СБУ та самовільно покинув свої місце служби.

Йому також повідомили про підозру в державній зраді. Правоохоронці зазначали, що Дудін «перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони й не здійснював функцій та завдань, покладених на управління СБУ в області щодо захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України».

Згодом Олег Синєгубов розповів про конфлікт із Дудіним у першиій день повномасштабного вторгнення. За його словами, вранці 24 лютого 2022 року, співробітники СБУ зайшли до кабінету голови адміністрації та силою вивели його з робочого кабінету, а згодом у низці харківських телеграм-каналів зʼявилися світлини порожнього крісла голови ОВА. Синєгубов стверджує, що це була спланована провокація для захоплення влади в Харкові та області.

У липні 2023 року справу Дудіна передали до суду. У листопаді того ж року адвокат Дудіна заявив, що колишнього очільника СБУ можуть випустили під заставу у 5,3 млн грн. Втім, згодом він повідомив, що зібрати таку суму не вдалося, і Дудін залишився в СІЗО.