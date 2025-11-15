Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок мешканцю району Івану П., який самовільно залишив військову частину (СЗЧ) та понад рік ухилявся від проходження служби. За кримінальне правопорушення йому присудили п’ять років тюрми, попри бажання повернутись у ЗСУ.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, Івана П. у березні 2024 року зарахували до складу однієї з військових частин і через кілька днів він не з’явився на службу, вчинивши СЗЧ. Військовий проводив час на власний розсуд до вересня 2025 року.

Щодо Івана П. порушили кримінальну справу за фактом вчинення СЗЧ, відомо, що він сам прийшов у поліцію. У суді солдат визнав свою провину у вчиненні правопорушення та завив про бажання повернутись на службу.

Цю справу розглянула суддя Ангеліна Малахова-Онуфер, яка дослідила усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який посередньо характеризується за місцем служби, раніше не судимий, одружений та має утриманців.

Суддя визнала Івана П. винним у вчиненні СЗЧ та призначила покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.