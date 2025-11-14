Львівський суд ув’язнив солдата, який не повернувся на службу після відпустки
У квартирі солдата поліція виявила боєприпаси, які він незаконно зберігав
Шевченківський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю, який після відпустки не повернувся на службу та зберігав вдома боєприпаси. За кримінальні правопорушення солдата посадили у тюрму на п’ять років.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, мобілізований Олександр Г. у листопаді 2024 року без поважних причин не повернувся на військову службу з відпустки та проводив час на власний розсуд до серпня 2025 року, коли його затримала поліція. У помешканні солдата у Львові поліція виявила боєприпаси, які він незаконно зберігав.
Щодо Олександра Г. порушили дві кримінальні справи: за фактом СЗЧ та зберігання боєприпасів. У суді військовий визнав свою провину та розповів, що проходив лікування під час відпустки і проживав у Львові, але не повернувся на службу. У квартирі він справді зберігав боєприпаси, які привіз зі служби.
Цю справу розглянула суддя Валентина Свірідова, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, а також дані про обвинуваченого, якого раніше судили за зберігання наркотиків чи психотропів. Олександр Г. вчинив правопорушення під час пробаційного нагляду.
Суддя визнала солдата винним у СЗЧ і зберіганні боєприпасів, призначивши покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.