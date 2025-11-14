Шевченківський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю, який після відпустки не повернувся на службу та зберігав вдома боєприпаси. За кримінальні правопорушення солдата посадили у тюрму на п’ять років.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, мобілізований Олександр Г. у листопаді 2024 року без поважних причин не повернувся на військову службу з відпустки та проводив час на власний розсуд до серпня 2025 року, коли його затримала поліція. У помешканні солдата у Львові поліція виявила боєприпаси, які він незаконно зберігав.

Щодо Олександра Г. порушили дві кримінальні справи: за фактом СЗЧ та зберігання боєприпасів. У суді військовий визнав свою провину та розповів, що проходив лікування під час відпустки і проживав у Львові, але не повернувся на службу. У квартирі він справді зберігав боєприпаси, які привіз зі служби.

Цю справу розглянула суддя Валентина Свірідова, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, а також дані про обвинуваченого, якого раніше судили за зберігання наркотиків чи психотропів. Олександр Г. вчинив правопорушення під час пробаційного нагляду.

Суддя визнала солдата винним у СЗЧ і зберіганні боєприпасів, призначивши покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.