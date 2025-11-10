У рішенні суду вказано, що представник ТЦК не перевірив чи підлягає позивач призову на військову службу

Чернівецький окружний адміністративний суд визнав протиправною мобілізацію буковинця, скасувавши наказ ТЦК про його призов та зобов’язавши військову частину звільнити його зі служби. Чоловіка мобілізували наступного дня після отримання відстрочки.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, до суду звернувся чоловік, якого 19 грудня 2024 року мобілізували на військову службу. Він розповів суду, що вважає свою мобілізацію незаконною, оскільки подав у ТЦК документи для отримання відстрочки від призову і 18 грудня комісія їх погодила. Попри це, 19 грудня його мобілізували.

Із матеріалів справи відомо, що військовозобов’язаний надіслав документи у ТЦК для отримання відстрочки ще на початку листопада. У рішенні суду вказано, що якщо військовозобов’язаний подає документи для отримання відстрочки, то до ухвалення рішення комісією його не можуть мобілізувати на військову службу.

«Після направлення до ТЦК заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період на підставі п.9 ч.1 ст. 23 Закону №3543-ХІІ, позивач очікував не лише вчасне прийняття рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, але й забезпечення дотримання ТЦК встановлених Порядком №560 заборон щодо його призову до прийняття такого рішення. Натомість наказом начальника від 19.12.2024 позивача призвано та направлено для проходження військової служби», – вказано у рішенні суду, де також зазначено, що 18 грудня, напередодні мобілізації чоловіка, комісія погодила надання йому відстрочки.

Цю справу розглянула суддя Ольга Сніжук, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У рішенні суду вказано, що представник ТЦК не перевірив чи підлягає позивач призову на військову службу.

Суддя повністю задовольнила позов мобілізованого чоловіка, визнавши наказ ТЦК протиправним та скасувавши його. Окрім цього, вона визнала протиправним наказ про зарахування чоловіка до складу військової частини та зобов’язала виключити солдата зі списків особового складу. Судове рішення ще можна оскаржити.