Яворівський районний суд Львівської області визнав молодшого лейтенанта винним у недбалому ставленні до військової служби. Офіцер не доповів про самовільне залишення частини підлеглим і отримав покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, молодший лейтенант Володимир Д. тимчасово виконує обов’язки командира навчальної роти однієї з військових частин. 9 жовтня при огляді особового складу на ранковому шикуванні офіцер не повідомив командира військової частини про відсутність солдата, який вчинив СЗЧ.

Щодо Володимира Д. склали протокол про адміністративне правопорушення за фактом недбалого ставлення до військової служби. На засідання суду молодший лейтенант не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини.

Цю справу розглянула суддя Ірина Карпин, яка дослідила усі матеріали та аргументи, призначивши офіцеру покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.