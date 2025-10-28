Вижницький районний суд Чернівецької області визнав майора винним у недбалому ставленні до військової служби через незаконну мобілізацію чоловіка із відстрочкою. Суд призначив працівнику ТЦК 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, майор ТЦК та СП у серпні 2025 року призвав на військову службу чоловіка, у якого є чинна відстрочка від мобілізації. Мобілізований є студентом ПНЗ «Міжнародний фаховий коледж еколого-інформаційної та медичної безпеки Центрально-Європейського університету».

Після мобілізації адвокат студента звертався зі скаргою до Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Щодо майора склали адмінматеріали через недбале ставлення до військової служби.

У суді працівник ТЦК визнав свою провину. Раніше він надавав пояснення, що у ТЦК не встановили, що чоловік є студентом та має чинну відстрочку. Цю інформацію нібито зміг підтвердити лише адвокат чоловіка, але на той момент студента уже мобілізували.

Цю справу розглянув суддя Іван Кибич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін, визнавши майора винним у недбалому ставленні до військової служби. Працівнику ТЦК призначили покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.