Чернівецький апеляційний суд скасував постанову про 17 тис. грн штрафу посадовцю ТЦК за мобілізацію чоловіка, який мав чинну відстрочку від призову. У суді майор пояснив, що у його посадові обов’язки не входить перевірка особистих даних громадян та інформації про наявність у них відстрочки.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, майор, начальник групи персоналу одного із ТЦК на Буковині звернувся до апеляційного суду, щоб скасувати постанову Вижницького райсуду, яка передбачає 17 тис. грн штрафу за недбале ставлення до військової служби.

Посадовцю ТЦК призначили штраф через мобілізацію чоловіка із відстрочкою. Майор розповів, що 15 серпня 2025 року чоловіка затримали прикордонники при спробі незаконно перетнути кордон та доставили у ТЦК. Під час спілкування чоловік не повідомляв, що має відстрочку, а довідку про те, що той є студентом ПНЗ «Міжнародного фахового коледжу еколого-інформаційної та медичної безпеки Центрально-Європейського університету» адвокат надав уже після мобілізації.

У матеріалах справи вказано, що до службових повноважень майора (начальника групи персоналу), якому призначили штраф, не входить перевірка особистих даних громадян та інформації про наявність у них відстрочки – цю інформацію мають перевіряти працівники мобілізаційного відділу. Майор також не підписував документи про призов студента на службу.

Цю справу розглянула суддя Олена Дембіцька, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона скасувала 17 тис. грн штрафу начальнику групи персоналу та закрила провадження у справі через відсутність складу адмінправопорушення. Постанова не підлягає оскарженню.