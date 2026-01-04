Автомобіль вибухнув у дворі житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра

У Києві в неділю, 4 січня, на Оболоні вибухнув автомобіль військового, правоохоронці кваліфікували інцидент як терористичний акт. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Інцидент стався зранку у суботу, 4 січня, у дворі житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра. Вибух пролунав під час відкриття багажника автомобіля. Внаслідок вибуху військовослужбовець отримав осколкові поранення, а жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.

Слідчі відкрили кримінальну страву та кваліфікували її як терористичний акт.

«Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, що створюють небезпеку для життя або здоров’я людей», – йдеться у дописі.

На місці теракту працюють поліцейські, кінологи, вибухотехніки та інші необхідні служби.

Нагадаємо, 12 грудня СБУ та Нацполіція затримали у Дарницькому районі Києва трьох чоловіків, підозрюваних у скоєнні подвійного теракту 11 грудня. Тоді внаслідок підриву двох саморобних вибухових пристроїв загинув нацгвардієць, двоє поліцейських, військовий та охоронець зазнали поранень.