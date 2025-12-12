Підозрюваних затримали за місцем їхнього проживання

СБУ та Нацполіція затримали у Дарницькому районі Києва трьох чоловіків, підозрюваних у скоєнні подвійного теракту 11 грудня. Тоді внаслідок підриву двох саморобних вибухових пристроїв загинув нацгвардієць, двоє поліцейських, військовий та охоронець зазнали поранень, повідомили у пресслужбах СБУ та поліції 12 грудня.

Підозрюваних у злочині затримали через 6 годин після вчинення вибухів. Правоохоронці вистежили трьох фігурантів «по гарячих слідах».

«Усі троє затриманих – громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років. Як встановило розслідування, у Києві вони працювали різноробочими на будівництві й одночасно шукали “легкі заробітки” у телеграм-каналах, де їх і завербував ворог», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Завербовані чоловіки розподілили ролі та придбали компоненти для саморобних вибухових пристроїв. Після виготовлення СВП вони помістили їх на територію промзони, яку патрулювали співробітники Нацгвардії. Для трансляції вибухів поблизу встановили мобільні телефони.

«Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Унаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так, від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Фігурантів затримали за місцем їхнього проживання. Наріз готується повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 258 ККУ (теракт, що призвів до загибелі людини). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.