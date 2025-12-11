У Києві здетонувала саморобна вибухівка

У четвер, 11 грудня, у Дарницькому районі Києва пролунали два вибухи. Внаслідок детонації саморобної вибухівки загинув військовий Нацгвардії, також є постраждалі. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що перший вибух пролунав, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території. Внаслідок детонації один військовослужбовець Нацгвардії загинув, другий військовий та охоронець – отримали поранення.

«Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції. На цей час відомо, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 23 листопада у Дніпрі затримали 16-річного хлопця, який на замовлення Росіян здійснив подвійний теракт у місті. Внаслідок вибухів загинув 35-річний чоловік. Коли поліцейські прибули на місце події, окупанти привели в дію ще одну вибухівку, внаслідок чого один з правоохоронців отримав тяжкі поранення.