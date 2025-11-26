Виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець із Сум

Служба безпеки України та Національна поліція затримали агента Росії, який вдень у неділю, 23 листопада, здійснив подвійний теракт у Дніпрі. СБУ повідомила, що внаслідок першого підриву загинув 35 річний чоловік, а внаслідок другого отримав поранення поліцейській.

Відомо, що 23 листопада у Дніпрі спрацювали два вибухові пристрої поблизу залізничної колії у приватному секторі. Внаслідок першого підриву загинув 35-річний наркозалежний, якого росіяни заманили шукати «закладки», а його підрив використали як приманку для поліцейських. Після прибуття на виклик наряду поліції з вибухотехніками, окупанти привели в дію ще одну вибухівку, за результатами чого один з поліцейських отримав тяжкі поранення.

За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець із Сум, що тимчасово проживав у Києві. Слідство встановило, що в листопаді 2025 року представники Росії через телеграм завербували юнака. За інструкціями кураторів хлопець приїхав із Києва до Дніпра, там виготовив два саморобні вибухові пристрої з підручних матеріалів, заклав їх у визначених локаціях та встановив мобільні телефони для відеофіксації.

«За інструкцією російського куратора зловмисник виготовив дві вибухівки, спорядив їх мобільними телефонами для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасники», – зазначають у дописі.

За даними Офісу генпрокурора, 24 листопада підлітку повідомили про підозру за терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України у середу, 12 листопада повідомила про викриття російського агента, який планував замовні вбивства відомих українців, підриви у торгівельно-розважальних центрах і на одній зі станцій метро у Києві.