Замовлення росіян виконував 62-річний харків'янин

Військова контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу росіян здійснити теракт у Харкові. Затримано агента ФСБ, коли він встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф-1 в одному з міських парків.



Для підготовки теракту чоловік отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати. Росіяни намагалися поширити панічні настрої серед мешканців міста, підірвавши гранату у багатолюдному місці.



Слідчі розповіли, що замовлення росіян виконував 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через його дружину, що проживає у Москві та працює на російську спецслужбу. Після встановлення розтяжки у парку, агент планував виготовити саморобний вибуховий пристрій та закласти його в центрі Харкова.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за держраду та готування теракту. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 30 жовтня СБУ затримала у Харкові ще одного агента російської ФСБ, який планував вчинити у місті теракт.