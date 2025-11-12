СБУ встановила спробу проникнення до Києва завербованого ворогом жителя півострова

Служба безпеки України у середу, 12 листопада повідомила про викриття російського агента, який планував замовні вбивства відомих українців, підриви у торгівельно-розважальних центрах і на одній зі станцій метро у Києві.

СБУ зірвала плани ворога і встановила особу організатора замовних злочинів. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу.

Слідчі з’ясували, що він підшукував однодумців для вербування. Серед них були його місцеві знайомі, які мали українське громадянство і за своїм віком не підлягали мобілізації. Відтак СБУ встановила спробу проникнення до Києва завербованого ворогом жителя півострова, який перетнув кордон України через треті країни.

Після прибуття до столиці, агент отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова. З цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи.

Також він отримав завдання на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро. Для цього агент отримав інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Вибухівка мала спрацювати в годину пік, коли на локаціях було б найбільше людей. Таким чином росіяни планували поширити панічні настрої серед мешканців, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

«Служба безпеки завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму. Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили резиденту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України», – додають у дописі.

Однак наразі фігурант справи перебуває на тимчасово окупованій території України, тому тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Також вирішується питання щодо кваліфікації злочинів агента-виконавця.

Нагадаємо, СБУ у понеділок, 10 листопада, повідомила про затримання агента ФСБ, який збирався встановити розтяжку з гранатою Ф-1 в міському парку Харкова.