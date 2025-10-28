Неповнолітній хлопець з Чорткова уник тюремного ув’язнення за підготовку теракту. Суд призначив йому два роки іспитового терміну. Правоохоронці довели, що юнак сконтактував з представниками ФСБ і на їхнє замовлення мав виготовити вибухівку й підірвати військовий автомобіль.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що 16 квітня 2025 року один з представників ФСБ почав спілкуватися в телеграмі з неповнолітнім жителем Чорткова. Ворог запропонував хлопцю заробити грошей за виконані завдання. Одне із завдань полягало в тому, що юнак мав самостійно зібрати вибухівку і підірвати автомобіль військовослужбовця ЗСУ, йдеться у вироку Чортківського районного суду від 14 жовтня.

Неповнолітній погодився на умови співробітника спецслужб РФ. Першим завданням для хлопця було знайти автомобіль ЗСУ в Чорткові, сфотографувати його та відправити фото агенту. Це завдання юнак виконав швидко. Він того ж дня прибув на вул. Володимира Великого, 8 у Чорткові, де побачив авто Mitsubishi Outlander сірого кольору і сфотографував його, а світлину відправив агенту РФ.

Майже через два тижні, 27 квітня 2025 року, представник спецслужб РФ знову зв’язався з неповнолітнім і наказав забрати в потаємному місці один зі складників для виготовлення вибухівки. Юнак прибув за вказаними географічними координатами, де біля дерева знайшов приховану алюмінієву пудру. Не пізніше 29 квітня хлопець також отримав вказівки, де знайти захований саморобну вибухівку.

Неповнолітній мав би помістити у вибуховий пристрій алюмінієву пудру, а потім підкласти його під автомобіль. Хлопець виконав всі вказівки, потім помістив вибухівку в чорний рюкзак, прибувши з ним вранці 29 квітня до того місця, де був припаркований автомобіль. Юнак поклав його під лівим переднім колесом автомобіля, тоді ж його затримали правоохоронці.

Хлопець підписав з прокурором угоду про визнання своєї вини. Суддя Чортківського районного суду Лариса Запорожець спочатку призначила неповнолітньому п’ять років позбавлення волі, а потім замінили покарання на менш суворе – два роки іспитового терміну. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.