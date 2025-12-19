Славомір Менцен проводить антиукраїнський пікет перед польським Сеймом, 19 грудня 2025 рік

У п’ятницю, 19 грудня, лідер польської ультраправої партії «Конфедерація» Славомір Менцен організував пікет перед польським Сеймом проти президента України Володимира Зеленського. Проросійський політик вимагав в глави України повернути 100 млрд злотих польських платників податків. Про це повідомили телеканал Polsat News та радіо TOK FM.

«Ми не є слугами українського народу! Сьогодні під Сеймом ми організували пікет проти покірної політики (польського) уряду щодо України. Ми хочемо, щоб Україна захистилася від російської агресії, але не хочемо бути л***ми, яких можна обдурити. Передусім – інтереси Польщі!» – написав Менцен на платформі X.

Протестувальники на чолі з Менценом вимагали, аби в день, коли Володимир Зеленський приїхав до Варшави, Польща «нарешті почала ставити якісь умови» Україні. Зокрема, Менцен згадав про вимогу провести ексгумацію на Волині.

«(Українці) досі не перепросили за Волинь, не дали реальної згоди на ексгумацію. Останки наших предків лежать на їхній землі, на Волині, без поховання, без могили, бо українці не погоджуються на проведення ексгумації. Польські політики не подбали про це, коли був час», – сказав він.

За даними лідера ультраправої партії, Польща передала Україні до цього часу 100 млрд злотих допомоги, «не отримуючи нічого натомість».

Він додав, що «гроші польських платників податків повинні бути передані на потреби поляків, а не на потреби будь-якого іншого народу», адже, за його твердженнями, Польща має найбільший приріст боргу в усьому ЄС.

«Рекордний дефіцит, рекордний борг. Ми рухаємося до фінансової катастрофи. І попри це, ми передаємо 100 млрд Україні. Всупереч цьому, ми продовжуємо виплачувати соціальну допомогу українцям і утримуємо їх у Польщі», – переконував він.

Менцен також заявив, що українські біженці в Польщі нібито мали «більше прав, ніж поляки».

«Кожен поляк, щоб піти до лікаря, щоб просто піти до поліклініки, повинен був сплачувати внесок на медичне страхування. Були випадки, коли когось виганяли з лікарні й виставляли великий рахунок за те, що він не мав страховки. Водночас кожен українець тільки тому, що він українець, лікується в Польщі безплатно», – заявив лідер «Конфедерації».

Він також пригадав інцидент з падінням української ракети ППО на території зерносховища в Люблінському воєводстві Польщі у листопаді 2022 року. Ракета була випущена під час масованого російського ракетного обстрілу.

«До цього часу ми не отримали навіть вибачень за влучання української ракети в Пшеводуві, у результаті чого загинули двоє поляків. Родини жертв не отримали жодної компенсації. Українці вдали, що це не їхня справа. Що в такій незначній справі вони не повинні робити жодних жестів», – сказав Славомір Менцен.

Зауважимо, влада Польщі і країни НАТО були одностайні в тому, що за цей інцидент відповідальна Росія.

Нагадаємо, 18 грудня президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Варшави. Уже 19 грудня президент вперше зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким.

Раніше глава президентського управління міжнародної політики Польщі Марцін Пшида повідомляв, що президенти обговорять європейську інтеграцію України, мирний план США для України, питання безпеки, польсько-українські відносини, зокрема історичні питання, та відновлення України, в якому планують взяти участь польські компанії.