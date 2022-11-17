Військова техніка залишає місце падіння ракети на території Люблінського воєводства Польщі, 16 листопада 2022

На місці падіння ракети у Польщі вже зібрані певні докази, які показують послідовність подій, заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю TVN24, пише «Європейська правда».

«Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії», – сказав Кумох.

За його словами, на місці падіння ракети зараз працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.

«Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони немає, то найближчим часом такий доступ може бути наданий. Якщо у слідчої групи не буде зауважень на технічному рівні, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі», – вважає він.

На запитання, які докази є у слідства, голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі відповів: «Уламки ракети, глибина кратера, експерти вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яке вона використала».

Кумох додав, що також є відповідні відеозаписи, однак він відмовився розкрити їхній зміст, бо бачив їх у секретному режимі.

Водночас польський посадовець наголосив, що ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно бомбила польську територію.

«Росія бомбардувала Україну в той день і Росія несе повну відповідальність за все, що падає. Це нагадує ситуацію, коли людина вийшла на дорогу і спричинила зіткнення між автомобілем і автобусом. Чи винна машина? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу і спричинила аварію», – сказав він.

Ракета на території зерносховища в Люблінському воєводстві Польщі впала надвечір вівторка, 15 листопада, коли Росія масовано обстрілювала ракетами територію України, в тому числі й прикордонні з Польщею регіони. Спершу надходили повідомлення про те, що це була російська ракета, але згодом з'ясувалося, що йдеться про ракету із ЗРК С-300 російського виробництва. Цими ракетами українська ППО збиває російські повітряні цілі.

І влада Польщі, і країни НАТО одностайні в тому, що за цей інцидент відповідальна Росія.