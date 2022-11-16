Слідчі на місці падіння ракети в польському Пшеводові, 16 листопада 2022 року

Ракета, яка впала у вівторок, 15 листопада, на території Польщі, була, найімовірніше, результатом роботи української ППО. Але в кінцевому підсумку повну відповідальність несе Росія, йдеться в заяві речниці Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Вотсон, поширеній у середу, 16 листопада, пише «Європейська правда».

Вашингтон повністю довіряє розслідуванню обставин події польських правоохоронців. Вотсон наголосила, що США поки не мають даних, які б суперечили попередній оцінці польської сторони про те, що вибух, найімовірніше, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

«Ми не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Дуди про те, що цей вибух, найімовірніше, був результатом ракети української ППО, яка, на жаль, приземлилася в Польщі. Ми продовжуватимемо прозоро оцінювати та ділитися будь-якою новою інформацією, коли вона надійде. Ми також продовжимо підтримувати тісний контакт з українцями з приводу будь-якої інформації, яка у них є, щоб доповнити картину», – повідомила Вотсон.

Повну відповідальність за подію США покладають на Росію.

«Проте, якими б не були остаточні висновки, ясно, що врешті відповідальність за цей трагічний інцидент несе Росія, яка обстріляла Україну ракетами, спеціально призначеними для ураження цивільної інфраструктури. Україна мала і має право на самооборону», – наголосила в США.

США ще раз висловлюють солідарність з народом України і висловлюють співчуття у зв'язку з втратами, які українці зазнали в результаті російських варварських ударів.

«Ми знову висловлюємо нашу солідарність з народом України та співчуття у зв'язку з втратами, яких він зазнав внаслідок цих варварських авіаударів. Ми знаємо, що мільйони українців залишаються без світла, води та предметів першої необхідності. Наші думки і молитви знову з близькими двох трагічно загиблих польських громадян», – додала вона.

15 листопада стало відомо про падіння ракети у прикордонному місті Пшеводів. Це сталося під час масованого ракетного удару росіян по Україні. Унаслідок падіння ракети в польському місті загинули двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно була випущена українськими силами ППО.

Україна вже запросила доступ до місця вибуху в Польщі. Польський президент Анджей Дуда заявив, що згоду на участь України в розслідуванні мають надати Польща та США.

Водночас президент України Володимир Зеленський «не сумнівається» в тому, що в Польщі впала не українська ракета.