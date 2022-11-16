Україна виступає за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення інциденту з падінням ракети у Польщі і просить доступу для українських фахівців. Про це у середу, 16 листопада, повідомили у прес-службі РНБО за результатами Ставки верховного головнокомандувача.

«Ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок, що йдеться про ракету української ППО», - зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Також він зазначив, що Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України.

«Ми залишаємося повністю відкритими до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі усього комплексу наявних даних», – додав Данілов.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна готова надати всі матеріали і своїх спеціалістів, аби встановити істину в інциденті з падінням ракети у Польщі.

В РНБО зазначили, що лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося. Зазначається, що влада РФ постійно йде на загострення, аби завдати максимальних жертв серед цивільного населення та зруйнувати критичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, у вівторок 15 листопада Росія здійснила наймасованішу атаку на критичну інфраструктуру України. Ворог випустив близько ста ракет. 77 цілей були збиті українською ППО. Дві ракети перетнули повітряний простір Польщі, унаслідок чого загинули двоє людей. Після цього у Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, на якому вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів.