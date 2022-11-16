Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії. Про це він сказав під час спілкування з журналістами після екстреної зустрічі з лідерами НАТО та G7 на Балі в ніч на 16 листопада, повідомляє The Guardian.

Відповідаючи на запитання, чи була ракета випущена з Росії, Байден сказав: «Є попередня інформація, яка заперечує це. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Але по лініях траєкторії малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але ми побачимо».

Він наголосив, що спочатку хоче з’ясувати, «що сталося», а потім визначитися з «наступним кроком».

Також він назвав «абсолютно безсовісними» ракетні обстріли України з боку Росії.

Нагадаємо, у другій половині вівторка, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, який став наймасштабнішим за час війни. Пізніше стало відомо, що дві ракети впали на території Люблінського воєводства Польщі.

Згодом Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на територію країни в другій половині дня у вівторок впала ракета російського виробництва. МЗС також викликало російського посла для роз’яснення інциденту.