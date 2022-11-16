Голова держави вважає, що Україну треба допустити на місце катастрофи

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що ракета, яка упала у вівторок у польському Пшеводуві, була не українською. Про це він заявив під час прес-конференції українським ЗМІ, яку транслювали в ефірі телемарафону в середу, 16 листопада.

«Я не сумніваюся, що це була не наша ракета», – сказав він журналістам.

За його словами, він отримав доповіді від командування ЗСУ та Повітряних Сил і «не може їм не довіряти».

Голова держави також вважає, що Україну треба було допустити на місце катастрофи.

«А чи можна не говорити остаточні висновки? Чи маємо право бути у слідчій групі? Звісно», – заявив Зеленський.

Зазначимо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що «немає ознак» того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була «навмисним ударом» по країні.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей.

Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали «навмисною провокацією з метою ескалації». США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Своєю чергою президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.