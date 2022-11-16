Унаслідок падіння російської ракети за 5 км від кордону з Україною загинули двоє людей

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що, за попередніми даними, у Польщі впала ракета української системи ППО, яка відбивала атаку російських ракет. Генсек звинуватив в інциденті Росію і зазначив, що провини України у цьому немає. Про це Єнс Столтенберг заявив під час брифінгу у середу, 16 листопада.

«Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет. Але давайте cкажемо чітко: це не вина України», – наголосив Столтенберґ.