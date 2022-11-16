Столтенберґ заперечив провину України у падінні ракети на території Польщі
НАТО вважає, що у Польщі могла впасти ракета української ППО, однак звинуватив у цьому Росію
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що, за попередніми даними, у Польщі впала ракета української системи ППО, яка відбивала атаку російських ракет. Генсек звинуватив в інциденті Росію і зазначив, що провини України у цьому немає. Про це Єнс Столтенберг заявив під час брифінгу у середу, 16 листопада.
«Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет. Але давайте cкажемо чітко: це не вина України», – наголосив Столтенберґ.
За його словами, наразі немає ніяких доказів, що Росія навмисне готує агресію щодо однієї з країн НАТО. Він додав, що хоча на території Польщі, ймовірно, впала ракета української ППО, відповідальність за це несе Росія, оскільки вона обстрілює Україну ракетами.
Крім цього, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає жодних доказів, що в його країні впала ракета, яку росіяни запустили навмисне. Він припустив, що це могла бути ракета С-300 російського виробництва.
«Є багато ознак того, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі», – сказав Анджей Дуда.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна просить надати доступ своїм фахівцям для вивчення інциденту у Польщі та готова надати докази російського сліду.
Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу України у вівторок, 15 листопада, польські ЗМІ повідомили, що у Пшеводуві впала російська ракета, внаслідок чого трапився вибух на зерносушарці. Від вибуху загинуло двоє людей.
Після цього Польща скликала Раду національної безпеки та оборони, за результатами засідання якої, уряд оголосив про підвищення боєготовності деяких військових підрозділів. Пізніше МЗС Польщі офіційно підтвердило, що на територію країни впала російська ракета та викликало російського посла.
Своєю чергою, у міноборони Росії заперечили падіння ракет у Пшеводуві, назвавши заяви польських ЗМІ «навмисною провокацією для ескалації ситуації».