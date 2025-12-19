У Львові відремонтували укриття на 200 людей на вул. Шевченка, 66. Це вже шосте таке укриття у Львові, яке місто відновило і зробило сучасним в межах міської програми ремонту укриттів.

«Ремонти проводили за бюджетні гроші, понад 3 млн грн ми потратили. Велике прохання до всіх: коли є повітряна тривога, йти в укриття. Якщо укриття закриті, звертайтеся на гарячу лінію міста», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Укриття, якому понад 40 років, має площу майже 165 м2 і його особливістю є те, що воно вбудоване у саму будівлю житлового будинку. Тут провели сучасні комунікації та облаштували різні зони для комфортного перебування, є тепла вода, опалення, вентиляція, інтернет та система безпеки, зокрема автоматичне відкриття дверей, як це робили раніше в укриттях такого типу.

«Це перше укриття, яке розташоване в будинку ОСББ. Всі інші стояли окремо. Це перше укриття, де є два звичайні входи, і маємо ще один вхід аварійний. Є куточок, де поставили тенісний стіл, це особливість цього укриття», – додала начальниця управління інженерного господарства Ірина Мауль.

Ремонтні роботи тривали із квітня цього року. До облаштування укриття також активно долучались і самі мешканці. Усі роботи виконали в межах програми ремонту укриттів на 2022-2024 роки, яку ухвалили на сесії Львівської міської ради у грудні 2022 року. Вартість робіт – 3,7 млн грн. У найближчих планах міста – завершити ремонт укриття такого ж типу на вул. Солодовій, 1.

Нагадаємо, загалом за останні два роки у Львові це вже буде шосте велике старе укриття, яке відновили і зробили сучасним в межах міської програми. Такі сховища раніше відремонтували на: