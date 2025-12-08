Сирський заявив, що деякі укриття перебувають в незадовільному стані

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розкритикував стан укриттів у деяких навчальних центрах для військовослужбовців та закликав прискорити їхнє будівництво. Про це Сирський написав у понеділок, 8 грудня, на своїй сторінці у фейсбуці за підсумками наради з військовими.

Сирський розповів, що провів аудит усіх навчальних центрів та отримав відгуки щодо кожного предмета БЗВП. Він звернув увагу на безпеку у навчальних центрах та наголосив на необхідності будувати там укриття.

«Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань», – повідомив Сирський.

За словами головнокомандувача, ЗСУ продовжують «відсувати» далі від лінії фронту, закріплюючи армійські корпуси за полігонами на заході та в центрі України.

Нагадаємо, 1 листопада росіяни атакували локації зі скупченням українських військовослужбовців. За даними «Суспільного», тоді військові відзначали річницю створення батальйону. До цієї дати планувалось урочисте нагородження з вогнищами та смолоскипами. Внаслідок атаки загинули щонайменше 11 військових.