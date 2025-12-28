Ситуація в Покровську важка

Попри те, що росіянам вдається проникати в Покровськ завдяки погоді, українське військо накопичує в місті власні підрозділи для контрштурмових дій. Про це у суботу, 27 грудня, повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв’ю «Громадському радіо».

За його словами, сили Нацгвардії залучили до оборони Покровська, Мирнограда та на Куп’янському напрямку. Наразі ситуація в Покровську важка, але українські бійці проводять там накопичення власних підрозділів для контрштурмових дій.

«Для того, щоб, скажімо так, зменшити маневри противника, відтягнути більше на себе. Але у зв’язку з тим, які погодні умови зараз, там постійно стоїть туман, противник інфільтрується, дуже важко з ним працювати», – розповів Півненко.