ГУР показало кадри спецоперації у Покровську

Головне управління розвідки вперше показало відео зі спецоперації на Покровському напрямку Донецької області. Розвідники у середу, 24 грудня, оприлюднили кадри десантування спецпризначенців біля міста.

Операцію розвідники здійснили у листопаді цього року, коли росіяни намагалися оточити Покровськ, але її кадри оприлюднили лише зараз. Участь в операції брали бійці підрозділу Black Winter Group у складі «Спецпідрозділу Тимура».

Для швидкого перекидання десанту на Покровський напрямок розвідка залучила власну авіацію. Зазначається, що окрім десанту, важливу роль у бойовій місії виконали аеророзвідники та оператори FPV-дронів, які виявляли й знищували російських військових.

Начальник ГУР Кирило Буданов пояснює, що ця операція була необхідна для оборони Покровського напрямку.

«Ми змогли виграти дорогоцінний час, для того, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли підійти до міста на посилення, скажімо так. Після цього всі перестали казати, що місто взято», – пояснив Кирило Буданов.

Нагадаємо, 26 жовтня 2025 року Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни проникли у Покровськ. На підступі до міста йшли важкі бої. 30 жовтня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський визнав, що ситуація на Покровському напрямку є «складною», і заявив, що необхідно посилити лінії постачання та оборону в цьому районі.

31 жовтня агентство Reuters з посиланням на джерело в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ повідомило, що для стабілізації ситуації ГУР перекинуло на Покровський напрямок спецпризначенців. За даними журналістів, вони висадилися білая міста за допомогою гелікоптера Black Hawk. Зі слів ще одного співрозмовника Reuters, місію контролював керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Станом на 22 грудня, за словами Володимира Зеленського, на околицях Покровська зосереджено приблизно 1100 російських військових. Проте, за словами президента, чисельність українських військових у місті приблизно на такому ж рівні. Зеленський наголосив, що захисники тримають оборону.