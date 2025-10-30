Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок

Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок, що на Донеччині, та обговорив з командирами ситуацію на фронті, а також заслухав їхні доповіді. За словами Головнокомандувача ЗСУ, ситуація на Покровському напрямку є складною. Про це Олександр Сирський повідомив у четвер, 30 жовтня, у своїх соцмережах.

«Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання – виявити її та знищити», – повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський наголосив, що в таких умовах важлива робота розвідувальних та ударних дронів. Він також повідомив, що окрім Сил безпілотних систем оборону Покровська забезпечують Десантно-штурмові війська, штурмові полки, Сили спецоперацій, а також бійці СБУ, Нацгвардії, Національної поліції тощо.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на важливості взаємодії між підрозділами, їхнє якісне забезпечення та чітке та скоординоване виконання поставлених завдань. Водночас Олександр Сирський зауважив, що головний пріоритет – збереження життів українських бійців.

«Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад. Віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також прийнято низку інших рішень», – наголосив Олександр Сирський.

Також Головнокомандувач ЗСУ розповів про перебіг Добропільської операції. Станом на 30 жовтня захисникам вдалося деокупувати 186,8 км² української території, ще 246,8 км² – зачистити від російських ДРГ.

Стежте за ситуацією на фронті у режимі реального часу

Додамо, що 26 жовтня під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський підтвердив, що російським ДРГ вдалося проникнути на територію Покровська.

Нагадаємо, 15 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що Головнокомандувач Олександр Сирський звільнив командирів 17 та 20 армійських корпусів Володимира Сіленка та Максима Кітугіна. Причиною звільнення стало неефективне управління військами на Запорізькому й Новопавлівському напрямках