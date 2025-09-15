Олександр Сирський звільнив двох командирів армійських корпусів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив звільнення двох командирів армійських корпусів. Таке рішення ухвалив Головнокомандувач Олександр Сирський через неефективне управління на двох напрямках фронту. Про це у понеділок, 15 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив у відповіді на запит «Суспільного».

За рішенням Олександра Сирського з посад звільнили командирів 17 та 20 армійських корпусів Володимира Сіленка та Максима Кітугіна. Причиною звільнення стало неефективне управління військами на Запорізькому й Новопавлівському напрямках.

«Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності», – цитує «Суспільне» відповідь Генштабу ЗСУ.

Військові продовжать службу у Збройних силах України на інших посадах.

Додамо, що вдень 15 серпня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що командирів корпусів Володимира Сіленка та Максима Кітугіна звільнили близько двох тижнів тому. Журналісти зауважили, що військові 17 корпусу, яким керував Сіленко, дислокувалися у Запорізькій області, де нещодавно Сили оборони втратили контроль над селом Кам'янське та над частиною села Плавні на березі Дніпра. Водночас бійці 20 корпусу, яким командував Кітугін, тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей (Новопавлівський напрямок), де окупанти змогли проникнути на територію Дніпропетровщини.

Стежте за ситуацією на фронті у режимі реального часу

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що Сили оборони звільнили село Філія Дніпропетровської області.