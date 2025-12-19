Ірина Газдайка-Василишин претендує на посаду судді Львівського апеляційного суду

Завідувачка кафедри кримінального права та кримінології Львівського університету внутрішніх справ, професорка Ірина Газдайка-Василишин під час співбесіди у Вищій кваліфікаційній комісії на посаду судді Львівського апеляційного суду повідомила, що купила низку майна завдяки спадщині від бабусі. Вона, своєю чергою, нібито отримала 26 тис. доларів від родичів із Австралії. На це звернув увагу сайт Bihus.info.

Члени ВККС звернули увагу, що в декларації на посаду судді Ірина Газдайка-Василишин вказала криптовалюту, придбану у 2024 році квартиру в Дублянах вартістю понад 2 млн грн та інше майно. Вона вказала, що гроші на купівлю цього майна вона взяла зі спадщини від бабусі, яка померла у 2002 році. Але члени ВКК звернули увагу, що офіційно такої спадщини не існує.

«Грошові кошти у сумі 26 тис. доларів дістались мені у спадок від бабусі. Моя бабуся по татовій лінії померла раптово в березні 2002 року. Коли я з мамою розбирали її речі, то знайшли цю значну суму грошей. Спочатку були спантеличені, довго не могли зрозуміти, звідки вони в неї, а потім пригадали, що після розпаду Радянського Союзу до бабусі неодноразово приїжджали наші родичі з Австралії. Також ми пригадали розмову про те, що хтось із бабусиного роду помер і залишив у спадок великий будинок, який одразу ж після успадкування був проданий. Тоді ми вирішили, що ці гроші – то, мабуть, частина, отримана від того продажу та передана австралійськими родичами моїй бабусі», – йшлося у поясненнях Ірини Газдайки-Василишин 11 листопада. Підтверджень цьому вона не надала.

Громадська рада доброчесності також видала висновок, що кандидатка не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. ГРД також звернула увагу на сумнівне джерело походження грошей кандидатки, адже документів, які підтверджують набуття в спадщину 26 тис. доларів немає.

У 2017 Ірина Газдайка-Василишин стала власницею автомобіля Peugeot 308CC 2011 року випуску вартістю 162 тис. грн. Вона пояснила, що купила авто на заощадження, однак вартість автомобіля, яку професорка вказала в декларації, значно нижча, ніж аналогічні марки на профільному сайті Avtoria.

Громадська рада доброчесності також звернула увагу, що кандидатка у 2011 році захистила дисертацію, а у 2012 році – видала монографію із аналогічним текстом, що свідчить про самоплагіат.

У 2023 році професорка розлучилась із чоловіком Іваном Василишиним і не вказала в декларації інформацію про його майно і доходи. Коли вона брала участь у конкурсі на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, члени ВККС звернули увагу, що задекларовані активи її чоловіка не збігаються з офіційними доходами.

Додамо, що Ірина Газдайка-Василишин у 2001 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «правознавство». З 2004 року працює у Львівському державному університеті внутрішніх справ на кафедрі кримінального права і кримінології. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію, а у 2013 році отримала вчене звання «доцент».