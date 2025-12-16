У Західному апеляційному господарському суді призначили сім суддів

Президент Володимир Зеленський призначив вісім суддів апеляційних судів на Львівщині. Загалом указами від 13 грудня президент призначив 78 суддів.

Йдеться про призначення:

Олексія Мандзія на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Петра Манюка на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Романа Міліціанова на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Оксану Прядко на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Віктора Ржепецького на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Тараса Рима на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Ніну Степанюк на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Дмитра Шаповала на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.

Що відомо про суддів

Олексій Мандзій у 2008 році закінчив Одеську національну юридичну академію. У 2010 році він був призначений суддею Тернопільського окружного адміністративного суду. У червні 2025 року Громадська рада доброчесності надала ВАКС висновок про невідповідність кандидата Олексія Мандзія на посаду судді, виявивши, що суддя не вказав у декларації низку майна, яким користується, та наголосили на тому, що офіційні доходи його батьків не співмірні з записаним на них майном. Однак після пояснень судді у липні ГРД свій висновок скасувала.

Петро Манюк вищу освіту здобув у 1997 році у ЛНУ імені Івана Франка. З 2002 року він працював суддею Господарського суду Львівської області. ГРД знала його невідповідним посаді судді апеляційного суду, оскільки зафіксували, що у 2013 і 2017 роках він, перебуваючи на навчанні, ухвалював судові рішення. Крім цього, в його дисертації виявили посилання на російські ресурси.

Роман Міліціанов до 2015 року працював суддею в Зарічанському районному судді міста Суми, а після того – суддею Господарського суду Вінницької області. Громадська рада доброчесності звернула увагу, що він не мав у Сумах власної нерухомості, натомість неофіційно винаймав житло. Також він не вказував у деклараціях право користування квартирою та кімнатою в гуртожитку в Харкові.

Оксана Прядко з 2009 року працювала суддею Господарського суду Житомирської області. Вища кваліфікаційна комісія не знайшла негативних відгуків щодо доброчесності судді.

Віктор Ржепицький з липня 2003 року до 10 травня 2005 року працював помічником прокурора Заводського району Миколаєва Прокуратури Миколаївської області, потім був провідним юрисконсультом кількох фірм, а з грудня 2008 року й донині працював суддею Господарського суду Миколаївської області. У висновку щодо доброчесності ГРД звертала увагу, що у 2010 році суддя декларував земельну ділянку, однак після 2015 року вона зникла з його декларації, хоча доходів від її відчуження він не вказував. Також наголошували на уточненні права користування його сімʼєю низкою автомобілів.

Тарас Рим навчався в ЛУН імені Івана Франка, з 2010 року призначений суддею Господарського суду Львівської області. ГРД звертала увагу, що суддя не має власного майна, натомість майно декларує його дружина. Крім цього, дружина заробляє на здачі в оренду низки майна, а орендують його – родичі сімʼї Рим. Крім цього, у 2004 році сімʼя купила будинок і розпочала його масштабну реконструкцію без дозвільних документів. Також ГРД наголосила, що у період повномасштабного вторгнення суддя їздив за кордон.

Ніна Степанюк з 2011 року працювала адвокаткою, неодноразово подавалась на конкурс, аби стати суддею. Оскільки декларацію про доходи вона подала вперше, ГРД не змогла простежити можливі порушення з декларування майна, однак виявила занижену вартість майна.

Дмитро Шаповал з 2015 року працював адвокатом. Громадська рада доброчесності виявила, що батько його співмешканця є на сайті «Миротворець». Крім цього, він не задекларував землю в Кривому Розі.