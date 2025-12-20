Найбільша потреба у крові III групи з резус-мінусом

У суботу, 20 грудня, Університетська лікарня у Львові повідомила, що потребує донорської крові, особливо з негативним резус-фактором.

Йдеться про кампус імені Мар’яна Панчишина, де щодня лікують пацієнтів із важкими захворюваннями та травмами. Медики зазначають, що наявних запасів крові не завжди вистачає, особливо крові з негативним резус-фактором. Найбільша потреба наразі – у крові III групи з резус-мінусом, однак також дуже потрібні всі мінусові групи крові.

Здати кров можна у Львові за адресою вул. Пекарська, 65. Донорів приймають з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 13:00.

За даними лікарні, щомісяця медзаклад використовує 65-70 літрів крові різних груп. Медики наголошують, що одна донація може врятувати до трьох життів.