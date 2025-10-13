Команда трансплантологів з Першого ТМО Львова

За три квартали цього року у 25 центрах трансплантації провели 459 органних пересадок і 343 трансплантації кісткового мозку. Це значно більше ніж за аналогічні періоди у минулі роки. За кількістю пересадок Львів лідирує уже третій квартал поспіль.

Загалом в Україні за 9 місяців пересадили нирку 274 пацієнтам, печінку – 114, а нове серце забилось у грудях 71 людини. Більшість трансплантацій (70%) провели від посмертних донорів, повідомило 13 жовтня МОЗ України.

У трійку лідерів із виконання органних пересадок увійшли:

Перше медоб’єднання Львова (107);

Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені Шалімова (70);

КНП «Київська міська клінічна лікарня 1» (58).

Трансплантацію серця виконують у 8 медичних центрах країни, із них найбільше – у Інституті серця МОЗ України (42). Трансплантацію печінки – у 8 закладах охорони здоров’я, найбільше – у приватній київській Клініці «Оберіг» (43). У 21 закладі України пересаджують нирки, найбільше таких трансплантацій виконали в Першому медичному об’єднанні Львова (76). Окрім цього у Львові пересадили 16 печінок і 15 сердець.

Число трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин також регулярно зростає. Протягом 9 місяців у 12 центрах трансплантації проведено 343 пересадки кісткового мозку, з них 59 – дітям. Найбільше пацієнтів отримали таку допомогу в НДСЛ «Охматдит» (72), у Черкаському клінічному онкоцентрі (63) та Національному інституті раку (58).

Нині в національному листі очікування перебуває 4120 пацієнтів. 2512 з них потребують пересадки нирки, 727 – печінки, 729 – серця, 57 – легень, 19 – комплексу «нирки-підшлункова», 33 – печінки-спліт, ще 43 пацієнтам потрібна пересадка комплексу «серце-легені».