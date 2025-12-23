Грип вкладає на лікарняні ліжка все більше людей

У реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні від важкої пневмонії, спровокованої грипом, помер 53-річний львів’янин. Лікарі-інфекціоністи тиждень боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.

ZAXID.NET писав про те, що минулого тижня до реанімаційного відділення потрапило п’ятеро пацієнтів з пневмоніями. У трьох пневмонії спровокував грип, а у двох – ГРВІ. Серед них у дуже важкому стані з дихальною недостатністю був і 53-річний львів’янин. Чоловік тривалий час лікувався самотужки. Він перебував на неінвазивній вентиляції легень.

«Пацієнт був у реанімації сім днів. У нього була дуже важка тотальна пневмонія. Легені були повністю уражені. Йому надавали всю необхідну допомогу, але його стан не поліпшився і у неділю, 21 грудня, він помер», – повідомив завідувач реанімаційного відділення Віктор Токарєв.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили ZAXID.NET, що цього епідсезону це вже друга смерть на Львівщині від ускладнень грипу. Від цього захворювання померла і дитина з Львівського району.

Нагадаємо, грип на Львівщині набирає обертів. Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 12 528 мешканців області, що на 2 тис. більше, ніж у попередній тиждень. Захворюваність вперше цього епідсезону перевищила епідпоріг на 11%. До лікарень з ускладненнями потрапило 273 хворих.

Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко радить берегти себе і оточуючих і дотримуватися таких правил: