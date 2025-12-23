Від ускладнень грипу в інфекційній лікарні Львова помер 53-річний львів’янин
Це вже друга смерть від ускладнень грипу цього епідсезону
У реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні від важкої пневмонії, спровокованої грипом, помер 53-річний львів’янин. Лікарі-інфекціоністи тиждень боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.
ZAXID.NET писав про те, що минулого тижня до реанімаційного відділення потрапило п’ятеро пацієнтів з пневмоніями. У трьох пневмонії спровокував грип, а у двох – ГРВІ. Серед них у дуже важкому стані з дихальною недостатністю був і 53-річний львів’янин. Чоловік тривалий час лікувався самотужки. Він перебував на неінвазивній вентиляції легень.
«Пацієнт був у реанімації сім днів. У нього була дуже важка тотальна пневмонія. Легені були повністю уражені. Йому надавали всю необхідну допомогу, але його стан не поліпшився і у неділю, 21 грудня, він помер», – повідомив завідувач реанімаційного відділення Віктор Токарєв.
У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили ZAXID.NET, що цього епідсезону це вже друга смерть на Львівщині від ускладнень грипу. Від цього захворювання померла і дитина з Львівського району.
Нагадаємо, грип на Львівщині набирає обертів. Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 12 528 мешканців області, що на 2 тис. більше, ніж у попередній тиждень. Захворюваність вперше цього епідсезону перевищила епідпоріг на 11%. До лікарень з ускладненнями потрапило 273 хворих.
Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко радить берегти себе і оточуючих і дотримуватися таких правил:
- одягатися відповідно до погоди;
- уникати місць масового скупчення людей;
- регулярно провітрювати приміщення;
- добре висипатися;
- у меню включати вітамінізовану їжу;
- дотримуватися гігієни рук і кашльового етикету;
- не вживати антибіотики без призначення лікаря;
- якщо все-таки захворіли, то залишайтеся вдома і сконтактуйте з лікарем.