Від моменту пересадки печінки минуло два місяці, жінка добре почувається і мріє з синами мандрувати Україною

Трансплантологи Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова успішно пересадили печінку від посмертного донора 35-річній львів’янці, в якої коронавірус спровокував рідкісну генетичну мутацію, що призвела до цирозу печінки. Врятувати маму двох дітей могла лише трансплантація органа.

Львів'янка Ірина Чайбай захворіла на Covid-19 ще у 2020 році. Вона перенесла його майже безсимптомно. Та коли згодом здала аналізи, то кількість тромбоцитів була критично високою: 900 при нормі до 400. Гематологи призначили їй кроворозріджуючі препарати і її показники нормалізувалися, повідомили у медзакладі.

Та через два роки у жінки виник асцит – надмірне накопичення рідини в черевній порожнині. Її довелося прооперувати. Тоді вона вперше почула діагноз – синдром Бадда-Кіарі (порушення відтоку венозної крові з печінки, викликане тромбозом). Аби відновити кровотік, пацієнтці встановили стент. Це полегшило стан Ірини ще на два роки.

Торік вона знову потрапила до лікарні з асцитом. Однак цього разу вже нічого не допомагало. Через зайву рідину в черевній порожнині її вага збільшилася на 30 кг. Спеціалісти св. Пантелеймона констатували: ситуація критична, в пацієнтки прогресує цироз печінки і потрібна пересадка органу.

«В Ірини ми виявили мутацію фактора V Лейдена – це досить рідкісна генетична мутація, яка впливає на згортання крові. Люди деколи можуть все життя про це і не знати. Але є певні фактори, що можуть запустити процес. В Ірини таким фактором став Covid-19. У неї виник рідкісний синдром Бадда-Кіарі, тобто тромбування печінкових вен, що спричиняє поганий кровотік. А це незворотно викликає цироз печінки. Таким пацієнтам показана лише трансплантація», – каже трансплантолог Олег Гузій.

У Ірини є двоє синів і заради них вона була готова на все. Тож коли у липні цього року з'явився посмертний донор, жінка ні на мить не вагалася. Трансплантація минула успішно. З часу пересадки печінки минуло вже два місяці. Жінка добре почувається і мріє з синами мандрувати Україною.