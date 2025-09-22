Пацієнт з мамою і нейрохірургом Михайлом Ловгою

Нейрохірурги Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) успішно видалили 14-річному львів’янину Павлу велику пухлину спинного мозку, яка почала збільшуватися і перетискати нерви. Через це виник сильний біль, хлопцю важко було ходити.

Коли підліток зі скаргами на біль у хребті і ногах, а також слабкість при ходьбі, звернувся у Західноукраїнський спеціалізований центр, медики запідозрили, а згодом підтвердили у нього нейрофіброматоз – хворобу, яка характеризується утворенням пухлин уздовж нервових волокон у будь-якій частині тіла, включаючи нервову систему, шкіру, органи та кістки. У спинному мозку пацієнта виникла велика пухлина.

«Пухлина була величезна за розмірами та перетискала повністю весь просвіт спинно-мозкового каналу. А там розташовується багато нервових закінчень, які відповідають за рухи нижніми кінцівками, контролюють функцію тазових органів. У Павла вже спостерігалась виражена слабкість в ногах, й існував ризик, що він взагалі перестане ходити», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології, нейрохірург Михайло Ловга.

Хлопця підготували до складної операції. Команді фахівців вдалося повністю висікти утвір зі спинного мозку. Операцію ускладнювало те, що пухлина уже проросла в сусідні нерви і критично ушкодила один із них, що відповідає за рухи стопою. А також деформувала оболонку спинномозкового каналу, тому під час втручання, попри великий ризик розгерметизації, спеціалісти провели ще й реконструкцію стінки.

За словами Михайла Ловги, при видаленні утвору вдалося відновити всі інші нерви. Хлопець зараз нормально ходить, хоча ще потребує звичайного відновлення. У нього є дуже хороші шанси на те, що він цілком відновиться.