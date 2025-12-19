Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Віцепремʼєр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито відвернення «безпосередньої загрози війни» між Європою та Росією.

Уранці 19 грудня Орбан прокоментував результати засідання Європейської ради, на якому лідерам держав ЄС не вдалося домовитись про репараційний кредит Україні на основі заблокованих активів РФ.

«Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи. Цей план втягнув би Європу у війну і наклав би на Угорщину фінансове навантаження», – ідеться в повідомленні.

Водночас Орбан зазначив, що 24 країни Євросоюзу все ж погодили рішення надати Україні військову позику на найближчі два роки. У разі, якщо Київ не зможе її повернути, погашення ляже на ці держави. За словами глави угорського уряду, Угорщина, Словаччина та Чехія вирішили не долучатися до цієї ініціативи.

«Погана новина полягає в тому, що в Брюсселі явно тривають підготовчі роботи до війни. Угорщина залишається голосом миру в Європі й не дозволить використовувати гроші угорських платників податків для фінансування України... Якби в Угорщині був брюссельський уряд, він би штовхнув Угорщину до війни й витратив би кожну копійку на підтримку України. Ми не можемо і не дозволимо цього!» – заявив угорський прем’єр.

На тлі цих заяв Радослав Сікорський у коментарях до допису Орбана опублікував фотографію ордена Леніна з лаконічним підписом: «Вітаю».

Нагадаємо, 19 грудня лідери ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро безвідсоткового кредиту коштом з бюджету Євросоюзу протягом 2026–2027 років. Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія виплатить репарації.