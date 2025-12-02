Європейський центральний банк (ЄЦБ)

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився надати гарантії для виплати репараційної позики Україні на суму 140 млрд євро під заставу російських активів, заблокованих у бельгійському депозитарії Euroclear. Банк дійшов висновку, що пропозиція Європейської комісії порушує його мандат. Про це 2 грудня повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела.



Згідно з планом Єврокомісії, країни ЄС надали б державні гарантії для забезпечення розподілу ризику погашення кредиту Україні у розмірі 140 млрд євро. Однак представники комісії заявили, що країни не зможуть швидко зібрати гроші в надзвичайній ситуації, і це може створити тиск на ринки.

За словами джерел, ЄЦБ заявив, що не готовий виступити кредитором для бельгійського Euroclear Bank, щоб уникнути кризи ліквідності. У банку назвали це неможливим: пропозиція комісії рівнозначна наданню прямого фінансування урядам, адже регулятор покриватиме фінансові зобов’язання держав-членів.

«Ця практика, яку економісти називають “монетарним фінансуванням”, заборонена в договорах ЄС, оскільки, як доведено, вона призводить до високої інфляції та втрати довіри до центрального банку», – пише газета.

У відповідь на позицію ЄЦБ Єврокомісія почала працювати над альтернативними варіантами, які забезпечили б тимчасову ліквідність для підтримки позики в розмірі 140 млрд євро, розповіли два джерела.

Financial Times нагадує, що Бельгія виступає проти надання Україні репараційного кредиту, оскільки у разі розмороження російських активів і можливості повернення їх Москві, Euroclear не зможе негайно повернути гроші.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що план ЄС є «фундаментально неправильним», і виступив за те, щоб інші 26 держав-членів блоку підписали «юридично обов'язкові, безумовні, безвідкличні, солідарні гарантії на вимогу», щоб розділити ризик погашення кредиту».