Європейський центробанк не підтримав позику Україні коштом російських активів, – FT
Єврокомісія шукає альтернативи, які забезпечили б тимчасову ліквідність для підтримки позики на 140 млрд євро
Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився надати гарантії для виплати репараційної позики Україні на суму 140 млрд євро під заставу російських активів, заблокованих у бельгійському депозитарії Euroclear. Банк дійшов висновку, що пропозиція Європейської комісії порушує його мандат. Про це 2 грудня повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела.
Згідно з планом Єврокомісії, країни ЄС надали б державні гарантії для забезпечення розподілу ризику погашення кредиту Україні у розмірі 140 млрд євро. Однак представники комісії заявили, що країни не зможуть швидко зібрати гроші в надзвичайній ситуації, і це може створити тиск на ринки.
За словами джерел, ЄЦБ заявив, що не готовий виступити кредитором для бельгійського Euroclear Bank, щоб уникнути кризи ліквідності. У банку назвали це неможливим: пропозиція комісії рівнозначна наданню прямого фінансування урядам, адже регулятор покриватиме фінансові зобов’язання держав-членів.
«Ця практика, яку економісти називають “монетарним фінансуванням”, заборонена в договорах ЄС, оскільки, як доведено, вона призводить до високої інфляції та втрати довіри до центрального банку», – пише газета.
У відповідь на позицію ЄЦБ Єврокомісія почала працювати над альтернативними варіантами, які забезпечили б тимчасову ліквідність для підтримки позики в розмірі 140 млрд євро, розповіли два джерела.
Financial Times нагадує, що Бельгія виступає проти надання Україні репараційного кредиту, оскільки у разі розмороження російських активів і можливості повернення їх Москві, Euroclear не зможе негайно повернути гроші.
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що план ЄС є «фундаментально неправильним», і виступив за те, щоб інші 26 держав-членів блоку підписали «юридично обов'язкові, безумовні, безвідкличні, солідарні гарантії на вимогу», щоб розділити ризик погашення кредиту».