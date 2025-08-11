Загалом ЄС виділить 1,6 млрд євро із заморожених російських активів

Європейський союз отримав третій трансфер доходів із заморожених активів російського Центрального банку на 1,6 млрд євро. З них 1,5 млрд направлять на виплати кредитів Україною, повідомила у понеділок, 11 серпня, «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Надзвичайні доходи від заморожених російських активів Центробанку Росії, які зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів ЄС, передадуть на підтримку України. Зазначається, що перший такий трансфер відбувся у липні 2024 року, а другий – вже у квітні 2025 року.

Третій трансфер охопив доходи, накопичені в першій половині 2025 року

«Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде спрямовано на підтримку України через механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM), а 5% – через EPF. Механізм ULCM надає безповоротну підтримку для допомоги Україні у погашенні позики макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів», – повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Таким чином, близько 1,5 млрд євро витратять на виплати по кредитах Україною.

Нагадаємо, у червні Євросоюз направив Україні ще 1 млрд євро з доходів від заморожених активів Росії. Гроші спрямували на ключові видатки державного бюджету.