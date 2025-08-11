Євросоюз витратить 1,5 млрд євро із заморожених активів на виплати по кредитах України
ЄС направить майже всі доходи із заморожених активів Центробанку Росії на підтримку України
Європейський союз отримав третій трансфер доходів із заморожених активів російського Центрального банку на 1,6 млрд євро. З них 1,5 млрд направлять на виплати кредитів Україною, повідомила у понеділок, 11 серпня, «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
Надзвичайні доходи від заморожених російських активів Центробанку Росії, які зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів ЄС, передадуть на підтримку України. Зазначається, що перший такий трансфер відбувся у липні 2024 року, а другий – вже у квітні 2025 року.
Третій трансфер охопив доходи, накопичені в першій половині 2025 року
«Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде спрямовано на підтримку України через механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM), а 5% – через EPF. Механізм ULCM надає безповоротну підтримку для допомоги Україні у погашенні позики макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів», – повідомили у пресслужбі Єврокомісії.
Таким чином, близько 1,5 млрд євро витратять на виплати по кредитах Україною.
Нагадаємо, у червні Євросоюз направив Україні ще 1 млрд євро з доходів від заморожених активів Росії. Гроші спрямували на ключові видатки державного бюджету.