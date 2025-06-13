Європейський Союз виділив Україні ще 1 млрд євро з доходів від заморожених російських активів. Гроші спрямують на ключові видатки державного бюджету. Про це в п’ятницю, 13 червня, повідомили прем’єр-міністр Денис Шмигаль та пресслужба Міністерства фінансів .

За словами прем’єра, це пʼятий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) . Ініціатива передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів (45,7 млрд євро) країнами G7, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів).

Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

«У 2025 році Європейський Союз надав Україні 10,5 млрд євро прямої бюджетної підтримки – це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів. Фінансування надійшло в межах інструментів ERA та Ukraine Facility. Вдячний європейським партнерам за стабільну й передбачувану підтримку, яка зміцнює фінансову стійкість нашої держави. Отримані кошти спрямовуються на ключові пріоритети державного бюджету», – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Раніше ZAXID.NET писав, що ЄС спрямує додаткові 900 млн євро прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України. Включно з цією інвестицією загалом Євросоюз спрямує 3,3 млрд євро з доходів з заморожених активів Росії на оборонну промисловість України.