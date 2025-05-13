ЄС спрямує ще 900 млн євро на зброю для України

Європейський союз спрямує додаткові 900 млн євро прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України. Про це у понеділок, 12 травня, повідомив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс, передає «Інтерфакс-Україна».

«Протягом наступних двох тижнів ми також витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано коштом надприбутків від заморожених російських активів», – цитує «Інтерфакс-Україна» Чарльза Фріса.

Включно з цією інвестицією загалом Євросоюз спрямує 3,3 млрд євро на з доходів з заморожених активів Росії на оборонну промисловість України. Зокрема, на ці гроші витратять на виробництво безпілотників та ракет. Водночас не уточнюється, у яких саме виробників закуповуватимуть зброю.

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 травня, у Львові Європейський Союз оголосив про намір виділити на військову підтримку України майже 1,9 млрд євро, представниця ЄС Кая Калас підписала відповідні документи. З цієї суми 1 млрд євро спрямують на закупівлю зброї в українських виробників. Ще понад 600 млн євро витратять для закупівлі артилерійських снарядів та інших, а ще понад 200 млн євро – на посилення української ППО.

Раніше, 9 квітня Денис Шмигаль та міністерство фінансів повідомили, що Європейський Союз перерахував Україні ще 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) загальним обсягом 50 млрд доларів (45,7 млрд євро).