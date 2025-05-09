Момент офіційного затвердження намірів виділити прибутки з російських заморожених активів на військові потреби України

У п’ятницю, 9 травня, Європейський Союз оголосив про намір виділити на військову підтримку України майже 1,9 млрд євро. Кошти виділятимуть із прибутків із заморожених російських активів, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підписання рішення про наміри виділити 1,9 млрд євро для України підписали 9 травня у Львові під час візитів іноземних делегацій з нагоди Дня Європи. Нагадаємо, під час зустрічі дипломати Євросоюзу ухвалили декларацію про трибунал для Владіміра Путіна.

1 млрд євро із пакета допомоги виділять на закупівлю зброї за «данською моделлю». На ці гроші відбуватиметься закупівля озброєння безпосередньо в українських виробників.

Ще понад 600 млн євро витратять для закупівлі артилерійських снарядів та інших боєприпасів для України, а ще понад 200 млн євро – на посилення української протиповітряної оборони.

«Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена коштом прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру», – повідомив Денис Шмигаль.

За словами українського прем’єр-міністра, найбільше до виділення грошей із заморожених російських активів доклалися Данія, Франція, Нідерланди та Італія. Зазначається, що чотири країни взяли на себе реалізацію закупівель зброї для України на суму 1 млрд євро.

Нагадаємо, 24 лютого Євросоюз оголосив про надання Україні нового пакета допомоги на 3,5 млрд євро. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, гроші надійшли до України в березні – на що саме їх витратять, в ЄС не уточнили.