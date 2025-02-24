Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві 24 лютого

У понеділок, 24 лютого, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення Україні пакета допомоги в розмірі 3,5 млрд євро. Про це вона повідомила під час Міжнародного саміту підтримки України у Києві.

Посадовиця різко засудила російське повномасштабне вторгнення до України та наголосила, що російсько-українська війна є «центральною та наслідковою кризою для майбутнього Європи». Під час візиту до Києва у роковини повномасштабного вторгнення Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову підтримку з боку ЄС.

«Європа тут, щоб зміцнити Україну в цей критичний момент. Можу анонсувати, що вже в березні надійде новий платіж Україні в 3,5 млрд євро», – повідомила вона.

На що саме ЄС виділить гроші, Урсула фон дер Ляєн не уточнила.

За її словами, Євросоюз та країни-члени з початку війни підтримали Україну на суму 134 млрд євро. Крім того, за допомогою механізму в Україні та позиці G7 вдалося закрити бюджетний дефіцит України на весь 2025 рік.

Голова Єврокомісії зазначила, що ЄС підготував амбітний пакет енергетичної безпеки. Він покликаний забезпечити стійку та конкурентноспроможну енергетичну систему в Україні. За словами фон дер Ляєн, до кінця 2026 року ЄС повністю інтегрує ринки електроенергії України та Молдови із власним ринком.

Нагадаємо, 24 лютого ЄС також запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження торкнулися російських танкерів, осіб та компаній, виробництва алюмінію та ЗМІ.