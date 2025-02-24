Єврорада ухвалила новий пакет санкцій до роковин повномасштабної війни Росії проти України

У понеділок, 24 лютого, Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження торкнулися низки сфер російської діяльності – зокрема, російського ВПК банківського сектору, повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Пакет, ухвалений до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії до України, став 16-м з 2022 року.

«Хто агресор, хто має платити і відповідати за цю війну, сумнівів немає. Кожен пакет санкцій позбавляє Кремль коштів для ведення війни. Оскільки тривають переговори про припинення агресії Росії, ми повинні поставити Україну в найсильнішу позицію. Санкції забезпечують важіль впливу», – сказала віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас.

До санкційного пакета потрапили 48 фізичних та 35 юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України. Також Рада ЄС встановила два нових критерії, які дозволять ЄС вводити обмежувальні заходи щодо людей та компанії, які володіють чи керують кораблями «тіньового флоту», або ж отримують вигоду від російського ВПК.

Крім того, санкції поширилися на ще 74 російські танкери, які ходять під прапорами третіх країн. Загалом Євросоюз запровадив санкції проти вже 153 таких суден.

У 16-му пакеті санкцій проти Росії ЄС вперше ввів заборону на операції з банками заснованими за межами Росії, які використовують «Систему передачі фінансових повідомлень» (SPFS) Центробанку Росії. Також під економічні обмеження потрапили понад 13 регіональних російських банків, які відключили від платіжної системи SWIFT.

У сфері експорту й торгівлі Рада ЄС запровадила санкції ще проти 53 суб'єктів, які підтримують російський ВПК. Приблизно третина цих суб’єктів є російськими компаніями, інші – з Китаю, Індії, Казахстану, Сінгапуру, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану. Компанії допомагали Росії обходити санкції та брали участь у закупівлях товарів подвійного призначення, які використовують для будівництва БпЛА та російських ракет.

«Нарешті, ЄС запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють збільшенню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі пластмаси та гума) та їх транзит через Росію, а також подальші обмеження на імпорт первинного алюмінію, який створює значні доходи для Росії», – повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

У медіакомунікаційній сфері ЄС запровадив санкції проти восьми російських ЗМІ – їх позбавили ліцензій на мовлення.

Також Євросоюз розширив заборону на польоти в ЄС на авіаперевізників зі списку, які виконують внутрішні рейси в межах Росії або експортують літаки чи інші авіаційні товари та технології російським авіаперевізникам. Крім того, в ЄС посилять заборону на перевезення вантажів автомобілями, в тому числі і транзитом.