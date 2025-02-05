Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 лютого, підписав укази №67 та №68, яким увів у дію рішення РНБО від 4 лютого 2025 року про застосування персональних спеціальних економічних санкцій. Обмеження стосуються 57 капітанів тіньового флоту Росії та 55 викрадачів української культурної спадщини.

Під санкції потрапили 56 громадян Російської Федерації, які є капітанами суден тіньового флоту. Серед них капітани танкерів:

Liberty Ніколай Цома,

Bolero Грігорій Мотайленко,

Cassiopeia Алєксандр Юрпалов,

Callisto Алєксандр Фількін.

Moti Євгєній Безруков

Fjord Seal Ігорь Кучеров

Під санкції потрапив також громадянин Ірану Алі Мохсені, він є капітаном танкера Daksha.

Капітани тіньового флоту вперше понесуть індивідуальну відповідальність за сприяння Росії в обході стелі цін на нафту.

«Очікуваний вплив санкцій – синхронізація з санкціями, вже запровадженими партнерами, та спонукання партнерів до запровадження нових санкцій, що дозволить обмежити можливості тіньового флоту залучати досвідчених капітанів, оскільки вони наражатимуться на ризик блокування їх активів та заборони на в’їзд до низки країн», – йдеться в документі.

Також запроваджують санкції проти людей, відповідальних за знищення української культурної ідентичності. У цей список потрапили:

перший заступник міністра культури Росії Сєргєй Обривалін,

заступник міністра культури Владімір Осінцев,

голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту Росії Раман Рибало,

директор підсанкційного Інституту археології російської Академії Наук Ніколай Макаров.

Крім цього, санкції наклали на 18 людей, які мають подвійне громадянство. Серед них є заступниця так званого міністра культури Республіки Крим Ольга Бурова та директор Мелітопольського краєзнавчого музею Євгеній Горлачов, який передав росіянам інформацію про місце зберігання «Скіфського золота» і отримав за це від окупаційної влади орден.

Україна вважає, що це рішення приверне увагу інших країн до проведення Росією незаконних археологічних розкопок на тимчасово окупованих територіях, а також спонукатиме партнерів до запровадження власних санкцій, які позбавлять агресора можливості брати участь у міжнародних культурних заходах.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових, посилених санкцій проти Росії, якщо російський президент Владімір Путін не захоче вести переговори з Україною.