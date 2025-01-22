Дональд Трамп прокоментував продовження військової підтримки України та пообіцяв «ухвалити рішення щодо цього»

Новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових, посилених санкцій проти Росії, якщо російський президент Владімір Путін не захоче вести переговори з Україною. Про це він заявив у середу, 22 січня, на брифінгу у Білому Домі.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи розгляне Трамп можливість посилення санкцій проти Росії, в разі відмови російського диктатора від перемовин про припинення вогню, той відповів ствердно. Втім, чого саме можуть стосуватися посилені санкції, президент США не уточив.

«Швидше за все», – коротко відповів на питання Дональд Трамп.

Дональд Трамп також вчергове повторив тезу про те, що якби він був при владі, війни не було б взагалі. Зазначимо, попередня каденція Трампа тривала з 2016 по 2020 роки, коли росіяни вже окупували частину Донбасу та Крим.

Крім того, він розповів, що його команда «розмовляє з президентом Зеленським». За словами американського президента, його адміністрація також «дуже скоро» зв’яжеться і з Владіміром Путіним.

На запитання про подальшу військову підтримку України та поставки озброєння Трамп відповів, «що ухвалить рішення щодо цього». Втім, він також заявив, що хоче, аби Євросоюз також брав на себе велику частку зобов’язань щодо допомоги Україні та зрівнявся із США за витратами на підтримку українського народу.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп призупинив усі програми зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідають вони його політиці. Хоч в указі невідомо, чи стосується рішення про призупинення допомоги Україні, голова ЦПД Андрій Коваленко заявив, що рішення нового президента США не стосується оборонної підтримки українців.