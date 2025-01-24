Орбан закликав європейських лідерів припинити продовження санкцій

Україна повинна відновити транзит російського газу та гарантувати, що не припинить транзит нафти, щоб Угорщина погодилася на продовження санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтервʼю виданню 24.HU.

Орбан розповів, що Угорщина не залежить від українського транзиту газу, бо вже кілька років імпортує російський газ в обхід через Турецький потік. Однак дії України нібито спровокували дорожчання бензину в Угорщині.

Прем'єр розкритикував Європейський Союз за те, що його лідери нібито більше підтримують Україну, ніж країни Центральної Європи. За його словами, санкції ЄС проти Росії коштували Угорщині 19 млрд євро. Тому Орбан закликав європейських лідерів припинити продовження санкцій.

«Я натиснув на ручне гальмо та попросив європейських лідерів зрозуміти, що це не може тривати», – повідомив він.

Орбан заявив, що Україна повинна відновити транзит російського газу та гарантувати, що не припинить транзит нафти. Інакше Угорщина не допоможе з санкціями.

«Якщо вони хочуть допомоги, то нехай знову відкриють газопровід. Дорогі мої українські товариші, ви не можете втручатися в справи країн Центральної Європи, поводьтеся пристойно», – додав він.

ЄС уже схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії. Їх продовжують кожні шість місяців і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Раніше міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока повідомив, що Будапешт вважає, що Євросоюзу варто ухвалювати рішення щодо продовження санкцій проти Росії тільки після консультацій із новою адміністрацією Дональда Трампа.