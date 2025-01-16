ЄС уже схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії

Угорщина вважає, що Євросоюзу варто ухвалювати рішення щодо продовження санкцій проти Росії тільки після консультацій із новою адміністрацією Дональда Трампа. Про це 16 січня заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока.

За словами міністра Угорщини у справах ЄС, Будапешт ще не вирішив, чи підтримуватиме продовження санкцій Євросоюзу проти Росії наприкінці цього місяця. Угорщина хоче відкласти рішення доки не дізнається думки нової адміністрації США.

«Я думаю, цілком природно, що, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій ще на шість місяців, ми запитаємо у нової адміністрації США, як вони бачать майбутнє режиму санкцій», – зазначив він.

Відзначимо, що ЄС уже схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії. Їх продовжують кожні шість місяців і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Угорщина вимагала від США зняти санкції з «Газпромбанку», щоб заплатити за газ.

А у жовтні того ж року Угорщина заблокувала виділення для України 35 млрд євро.