У п’ятницю, 10 січня, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Про це йдеться у повідомленні міністерстві фінансів США.

Як пояснив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, під санкційні обмеження потрапили 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору Росії, які поповнюють бюджет країни-агресорки та фінансують війну проти України.

Зокрема, під санкціями опинилися «Газпром Нефть» та «Сургутнефтегаз», їхні дочірні компанії. Йдеться, зокрема, про сербську компанію NIS, яка є дочірнім підприємством російської «Газпром нефть2». Також під обмеження потрапили два термінали з експорту скрапленого природного газу (СПГ). Крім того, США заблокували діяльність російських страхових компаній «Інгосстрах» та «Альфастрахування», які страхують судна, що транспортують нафту. До санкційного списку також потрапили:

голова «Зарубежнефти» Сєргєй Кудряшов;

голова «Газпром нефти» Алєксандр Дюков

син співвласника «Лукойла» мільярдер Вагіт Алекперов.

Також до санкційного списку потрапили 184 танкери. Крім того, під санкціями опинилися 14 членів ради директорів державної атомної корпорації «Росатом». Компанія фінансує військово-промисловий комплекс та причетна до незаконного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

Також США ввели⁠ ⁠обмеження на LNG-термінали в Росії, включаючи Portovaya та Cryogas Vysotsk, що суттєво скоротить експортні можливості Росії.