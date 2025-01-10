США оголосили масштабний пакет санкцій проти нафтових компаній Росії
Зокрема, під санкціями опинилися «Газпром Нефть» та «Сургутнефтегаз»
У п’ятницю, 10 січня, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Про це йдеться у повідомленні міністерстві фінансів США.
Як пояснив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, під санкційні обмеження потрапили 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору Росії, які поповнюють бюджет країни-агресорки та фінансують війну проти України.
Зокрема, під санкціями опинилися «Газпром Нефть» та «Сургутнефтегаз», їхні дочірні компанії. Йдеться, зокрема, про сербську компанію NIS, яка є дочірнім підприємством російської «Газпром нефть2». Також під обмеження потрапили два термінали з експорту скрапленого природного газу (СПГ). Крім того, США заблокували діяльність російських страхових компаній «Інгосстрах» та «Альфастрахування», які страхують судна, що транспортують нафту. До санкційного списку також потрапили:
- голова «Зарубежнефти» Сєргєй Кудряшов;
- голова «Газпром нефти» Алєксандр Дюков
- син співвласника «Лукойла» мільярдер Вагіт Алекперов.
Також до санкційного списку потрапили 184 танкери. Крім того, під санкціями опинилися 14 членів ради директорів державної атомної корпорації «Росатом». Компанія фінансує військово-промисловий комплекс та причетна до незаконного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.
Також США ввели обмеження на LNG-термінали в Росії, включаючи Portovaya та Cryogas Vysotsk, що суттєво скоротить експортні можливості Росії.