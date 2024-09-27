Заяви Балажу Орбана поставили під сумнів обороноздатність Угорщини

Політичний директор і радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, його однофамілець Балаж Орбан назвав рішення України захищатися від російського вторгнення у 2022 році «безвідповідальним», припустивши, що Угорщина не взялась б за зброю у такому разі. Про це 26 вересня повідомило видання Bloomberg.

Як зазначає видання, увечері 25 вересня у подкасті для тижневика Mandiner 38-річний член угорського парламенту Балаж Орбан сказав, що президент Володимир Зеленський втягнув Україну в оборонну війну і зараз світ бачить «скільки людей загинуло і скільки територій було втрачено». Окрім цього, посадовець заявив, що Угорщина виграла б більше, якби не чинила опір радянському вторгненню у 1956 році.

Експерт з Росії Андраш Рач, який також є викладачем Університету Корвіна в Будапешті, сказав, що якби Україна не захистилася у 2022 році, вона втратила б ще більше, а саме незалежність і суверенітет країни. Він також додав, що заяви Балажу Орбана поставили під сумнів обороноздатність Угорщини, яка є членкинею НАТО, у разі можливого майбутнього військового конфлікту з Росією.

«Тепер ми знаємо те, про що лише здогадувалися: уряд не буде захищати Угорщину перед обличчям російського вторгнення», – написав Андраш Рач.

Лідер опозиції Петер Мадяр закликав політичного директора уряду Угорщини піти у відставку, заявивши, що його коментарі «розтоптали основи конституції та незалежності Угорщини».

Реакція прем’єр-міністра Угорщини на слова свого помічника про капітуляцію

Офіс прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не відразу відповів на запити Bloomberg про те, чи поділяє прем'єр погляди свого помічника. Згодом під час виступу на національному радіо Віктор Орбан сказав, що важливо говорити «дуже обережно і чітко» з таких делікатних питань.

«Зараз мій політичний директор зробив двозначну заяву, що є помилкою, оскільки наша спільнота стоїть на основі революції 1956 року, виросла з неї», – цитує агентство Reuters слова Орбана.

Угорський прем’єр додав, що, як і раніше, Угорщина «завжди захищатиме себе». Орбан відомий заявою про виведення радянських військ з Угорщини в 1989 році.

Виправдання Балажу Орбана

Угорський портал 444 повідомляє, що 26 вересня політичний директор і радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан у відповідь на жорстку критику щодо його висловлювань про угорську революцію та опір України пояснив, що його слова «навмисно невірно витлумачені» з-за кордону пропагандистськими ЗМІ та опозиційними політиками.

««Позиція Угорщини чітка: ми не бачимо сенсу в українсько-російській війні, яка триває вже понад два з половиною роки, в якій загинули сотні тисяч людей, втрачено сотні тисяч км2 території й країна була зруйнована… Війна не повинна була починатися, і її потрібно було закінчити дипломатичним шляхом якомога швидше. Усім було б набагато краще», – сказав Балаж Орбан.

Він також заявив, що жодним чином не хотів знецінити боротьбу учасників угорської революції 1956 року, що «є національними героями, і пам'ять про них свята».